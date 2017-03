Simona Halep: Am jucat cel mai bun tenis din acest an, m-am simtit usoara pe teren

"Sunt foarte multumita, am jucat cel mai bun tenis din acest an. Sunt foarte fericita si ma bucur de fiecare moment petrecut aici. Va multumesc pentru ca ati venit. Nu ma asteptam la atat de multa lume si va multumesc. Am vrut sa fiu foarte agresiva, sa stau aproape de linie, sa iau mingile repede, sa o fac pe adversara sa se miste. Serviciul a fost destul de bun astazi, totul mi-a mers bine. M-am simtit usoara pe teren si am putut sa alerg, nu stiu cum sa zic, mult", a declarat Halep, la interviul dupa partida care s-a disputat pe arena centrala, de peste 13,000 de locuri, de la Crandon Park.In ceea ce priveste meciul cu fosta castigatoare a US Open Samantha Stosur, Halep a spus ca stie cum sa evoleze impotriva sportivei australiene."Va fi cu siguranta un meci foarte greu. O cunosc pe Sam destul de bine si stiu ca va fi foarte dificil, dar stiu cum sa joc impotriva ei. O sa fie o mare provocare pentru mine, vin dupa o pauza, astfel ca nu am nimic de pierdut. Vreau doar sa ma bucur si sa dau totul, ca azi", a afirmat ea.Jucatoarea Simona Halep, locul 5 WTA si cap de serie numarul 3, a invins-o, luni, in 55 de minute, cu scorul de 6-3, 6-0, pe sportiva Anett Kontaveit din Estonia, locul 112 WTA, venita din calificari, si a acces in optimile de finala ale Miami Open.In faza urmatoare, romanca va da piept cu Samantha Stosur, cap de serie numarul 14 si locul 19 WTA, care a invins-o, cu scorul de 4-6, 6-3, 7-5, pe Shuai Peng (China), pozitia 43 in ierarhia mondiala, in turul al treilea.Halep si Stosur s-au intalnit de opt ori pana in prezent, impartindu-si succesele. Ultimele doua partide s-au jucat anul trecut si, la fel ca in palmaresul general, fiecare a obtinut cate o victorie: 6-2, 6-0, pentru romanca, in semifinale la Madrid, respectiv 7-6 (0), 6-3, in optimi la Roland Garros.