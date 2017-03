Simona Halep, in optimi la Miami: Succes lejer cu Anett Kontaveit, scor 6-3, 6-0

Dupa accidentarea suferita la genunchi, Simona Halep a aratat, luni, o crestere a conditiei fizice si a dispozitiei de joc.Sportiva din Constanta a avut nevoie de 31 de minute pentru a castiga primul set, cu 6-3, dupa un break lin debutul meciului si altul in game-ul al noualea. Setul secund nu a avut decat un game mai disputat, iar Halep s-a impus la 0.In faza urmatoare, Simona Halep va da piept cu australianca Samantha Stosur, cap de serie numarul 14 si locul 19 WTA, care a invins-o, cu scorul de 4-6, 6-3, 7-5, pe Shuai Peng (China), pozitia 43 in ierarhia mondiala, in turul al treilea.Halep si Stosur s-au intalnit de opt ori pana in rezent, impartindu-si succesele. Ultimele doua partide s-au jucat anul trecut si, la fel ca in palmaresul general, fiecare a obtinut cate o victorie: 6-2, 6-0, pentru romanca, in semifinale la Madrid, respectiv 7-6 (0), 6-3, in optimi la Roland Garros.Calificarea in turul al patrulea la Miami Open este recompensata cu 77.265 de dolari si 120 de puncte WTA.Simona Halep a atins anul trecut faza sferturilor de finala la Miami Open. Cea mai buna performanta din cariera ei in Florida a fost calificarea in semifinale, in 2015.