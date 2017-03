Patricia Tig, invinsa de Venus Williams la Miami

Tig a fost invinsa de Venus Williams cu scorul de 6-3, 6-0, dupa o ora si zece minute.Pentru performanta reusita la Miami, Patricia Maria Tig va primi 95 de puncte WTA si un cec in valoare de 41.350 de dolari.Simona Halep, a treia favorita a competitiei si locul 5 WTA, o va intalni in aceasta noapte pe Anett Kontaveit (Estonia), jucatoare venita din calificari si pozitia 112 in clasamentul mondial. Daca va trece de Kontaveit, Halep o va intalni pe Samantha Stosur (Australia), cap de serie numarul 14 si locul 19 WTA.