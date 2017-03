WTA Miami: Simona Halep si Patricia Maria Tig vor juca in noaptea de duminica spre luni

Partida dintre Simona Halep si Anett Kontaveit este a cincea pe arena centrala de la Crandon Park si se va disputa in jurul orei 02:30 (ora Romaniei).Imediat dupa aceasta intalnire, pe acelasi teren central, vor evolua Patricia Maria Tig si Venus Williams.Halep si Tig sunt singurele jucatoare din Romania ramase in competitie pe tabloul feminin de simplu. Sorana Cirstea a fost invinsa de daneza Caroline Wozniacki, scor 6-4, 6-2, in turul al treilea al competitiei de la Miami.