​WTA Miami: Sorana Cirstea, invinsa de Caroline Wozniacki in turul trei

Daneza s-a impus dupa o ora si 21 de minute de joc.A fost a opta confruntare intre cele doua jucatoare, daneza conducand cu 5-3. Cirstea a castigat ultima data in 2013, in turul al doilea al turneului de la Toronto.Pentru parcursul de la Miami, Sorana Cirstea va fi rasplatita cu un cec in valoare de 41.350 de dolari si 65 de puncte WTA.La Miami, romanca le-a eliminat pe campioana olimpica, Monica Puig (Puerto Rico - locul 40 WTA), si pe letona Anastasija Sevastova (locul 25 WTA), cap de serie numarul 19.In acest an, Wozniacki a pierdut doua finale: la Doha, cu Karolina Pliskova, si la Dubai, cu Elina Svitolina.In runda urmatoare, Caroline Wozniacki se va duela cu spaniola Garbine Muguruza, cap de serie numarul 6, care a trecut de Shuai Zhang (China, locul 33 WTA), scor 4-6, 6-2, 6-2.Puncte castigate cu primul serviciu: 47% - 59%Puncte castigate cu al doilea serviciu: 39% - 55%Puncte de break castigate: 3/4-6/12Lovituri castigatoare: 19-12Erori nefortate: 15-12Total puncte castigate: 49-65Durata meci: 2 h 21 min.La Miami Open, Romania mai este reprezentata in turul al treilea de Simona Halep, locul 5 WTA si cap de serie numarul 3, si de Patrcia Tig, locul 95 WTA. Halep o va intalni pe Anett Kontaveit (Estonia, locul 112 WTA), jucatoare venita din calificari, in timp ce Tig o va infrunta pe americanca Venus Williams (12 WTA), cap de serie numarul 11.