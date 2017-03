Miami Open: Sorana Cirstea, Horia Tecau si Florin Mergea vor evolua in noaptea de sambata spre duminica

Meciul dintre Sorana Cirstea si Caroline Wozniacki va fi ultimul de pe terenul central de la Crandon Park si se va disputa in jurul orei 04.30 (ora Romaniei).De-a lungul timpului, Cirstea si Wozniacki s-au mai intalnit de sapte ori, scorul fiind 4-3 in favoarea jucatoarei din Danemarca. Ultimul meci disputat dateaza din 2014, in sferturi la Dubai, cand Wozniacki s-a impus cu 6-1, 6-2.In primul tur la dublu masculin, Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer vor evolua, de la ora 17.00, cu perechea Viktor Toicki/Michael Venus (Serbia/Noua Zeelanda), in primul meci de pe terenul 10.Tot in primul tur la dublu masculin, perechea Florin Mergea / Dominic Inglot va intalni, in jurul ore 21.30, cuplul francez Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut, cap de serie numarul 2, in al treilea meci de pe terenul 8.