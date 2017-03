Irina Begu, invinsa neasteptat de Lara Arruabarrena, la Miami (WTA)

Iberica (25 ani, 72 WTA) s-a impus dupa doua ore si 6 minute, intr-un meci in care Begu (26 ani, 28 WTA) parea ca il va castiga la pas.Romanca a inceput excelent meciul si a condus cu 1-0 si 4-1 in primul set, Arruabarrena s-a apropiat la 4-3, dar Irina a reusit un nou break, incheind setul cu 6-3, in 36 de minute.Begu a condus ostilitatile si in setul al doilea, in care a avut 2-0 si 4-2, dar apoi jocul s-a rupt si iberica si-a adjudecat actul secund cu 6-4, dupa patru ghemuri consecutive.Arruabarrena a continuat perioada buna si in setul decisiv, in care a avut 3-0 (sapte ghemuri la rand), dar romanca a avut o tresarire de orgoliu si a egalat, 3-3, scrie Agerpres. Irina Begu a ratat noi oportunitati de a trece in fata pe tabela, iar situatia s-a rasturnat din nou, iberica luand setul cu 6-3.Begu a avut 5 asi si a comis 6 duble greseli, in timp ce Arruabarrena a reusit un as si a facut 7 duble greseli.Cele doua sunt la egalitate in meciurile directe, 2-2, dupa ce Irina s-a impus in 2011, la Marsilia, cu 6-2, 6-3, in optimi, si anul trecut la Shenzhen, cu 6-3, 6-2, in primul tur, iar Arruabarrena a castigat in 2014, in primul tur la Bastad, cu 6-1, 4-2, in urma abandonului romancei.Begu va primi pentru participare un cec de 22.325 dolari si 35 de puncte WTA.Tot vineri, Sorana Cirstea s-a calificat in turul al treilea, dupa ce a invins-o pe letona Anastasija Sevastova, cap de serie numarul 19, cu 7-6 (4), 3-6, 6-3, iar Simona Halep, a treia favorita, a atins aceasta faza gratie victoriei in trei seturi, 6-4, 2-6, 6-3, in fata japonezei Naomi Osaka. In alt meci, Patricia Tig evolueaza contra frantuzoaicei Kristina Mladenovic (cap de serie numarul 22).