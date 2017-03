Victorie de senzatie reusita de Patricia Tig in fata Kristinei Mladenovic, la Miami (WTA)

Tig (22 ani, 95 WTA), venita din calificari, s-a impus dupa exact doua ore de joc in fata unei adversare net superioare in ierarhia mondiala, Mladenovic (23 ani) ocupand locul 18. Frantuzoaica o invinsese pe Simona Halep cu 6-3, 6-3, in turul al treilea la Indian Wells.In primul set, Mladenovic a condus cu 1-0 si 2-1, iar apoi s-a desprins la 4-2. Frantuzoaica a avut apoi 5-3, dar romanca a revenit si a reusit sa egaleze (5-5), iar apoi s-a ajuns in tie-break, unde Tig s-a impus cu 7-4.In setul al doilea, Tig a dominat jocul, a condus cu 1-0 si 2-1, iar apoi a facut un break, marindu-si avansul la 3-1. Ghemul al cincilea a avut o importanta foarte mare in economia jocului, durand mai bine de zece minute, perioada in care Tig a salvat nu mai putin de sase mingi de break. In cele din urma, jucatoarea galateana a reusit sa isi faca serviciul si s-a desprins la 4-1. Mladenovic s-a apropiat la 4-2, dar Tig a aratat ca este in forma si a facut 5-2. Romanca a ratat o minge de meci pe serviciul Kristinei Mladenovic, apoi si-a creat-o pe a doua, dar meciul a fost intrerupt din cauza picaturilor de ploaie. Jocul s-a reluat dupa doua minute, insa Mladenovic a facut dubla greseala si meciul s-a incheiat cu victoria splendida a romancei.Mladenovic castigase primul sau meci cu Tig, in 2015, in primul tur la Wuhan, cu 6-1, 6-4.Patricia Tig, aflat in cel mai bun moment al carierei sale, si-a asigurat un cec de 41.350 dolari si 95 de puncte WTA, iar in turul al treilea o va infrunta pe invingatoarea dintre americanca Venus Williams, numarul pe lista capilor de serie, si brazilianca Beatriz Haddad Maia.Tot vineri, Sorana Cirstea s-a calificat in turul al treilea, dupa ce a invins-o pe letona Anastasija Sevastova, cap de serie numarul 19, cu 7-6 (4), 3-6, 6-3, iar Simona Halep, a treia favorita, a atins aceasta faza gratie victoriei in trei seturi, 6-4, 2-6, 6-3, in fata japonezei Naomi Osaka. Irina Begu, cap de serie numarul 28, a fost invinsa neasteptat de spaniola Lara Arruabarrena, cu 3-6, 6-4, 6-3, intr-un meci din turul secund.