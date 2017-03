Simona Halep, dupa calificarea in turul al treilea la Miami (WTA): Cred ca am jucat cel mai bun tenis al meu

Simona Halep s-a declarat multumita de evolutia ei in meciul cu japoneza Naomi Osaka, din mansa a doua a Miami Open, precizand ca nu a avut dureri la genunchiul stang, la care a suferit o accidentare in februarie.

"Este important ca am putut castiga acest meci, azi. Cred ca a fost foarte, foarte dificil sa joc impotriva ei in primul meu meci la acest turneu, dar sunt foarte bucuroasa. Nu am avut dureri. Am stat doua ore pe teren, luptand, alergand peste tot, asa ca e minunat", a declarat, vineri, Halep, potrivit news.ro.



Meciul Simonei Halep cu Osaka a fost intrerupt de doua ori de ploaie. Jucatoarea romana controla intalnirea inaintea primei intreruperi, produsa la 6-4, 0-1 fara break, dar dupa o pauza de zece minute ea s-a vazut dominata de japoneza de 19 ani.

"Mi-am pierdut serviciul dupa ploaie si am fost un pic prea suparata. Ea a fost foarte puternica, dar cred ca am facut cel mai bun al treilea set din acest an. Cred ca am jucat tenisul meu cel mai bun. Nu m-am asteptat sa joace atat de bine pe vant. Ea a lovit mingile destul de tare si s-a adaptat bine, azi. Jocul ei este puternic si ii place sa loveasca, iar vantul misca mingea mult. A jucat foarte bine. Loviturile mele nu au fost sincronizate prea bine", a explicat romanca.

Insa a doua intrerupere, surevnita la 6-4, 2-6, 4-3 cu break, nu a mai incurcat-o: "Am schimbat tot ce am facut inainte. Mi-am spus ca trebuie sa fiu exploziva de la primul punct, chiar daca fac o dubla greseala. Am incercat sa lupt pentru fiecare minge."

Exceptata de la mansa intai, Simona Halep, locul 5 WTA si cap de serie numarul 3, a invins-o, vineri, cu scorul de 6-4, 2-6, 6-3, pe japoneza Naomi Osaka, locul 49 WTA, calificandu-se in turul al treilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Miami.