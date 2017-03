WTA Miami: Simona Halep debuteaza astazi cu Naomi Osaka (de la ora 17:00)

Disputa Simonei va incepe la ora 17:00 (daca nu vor fi din nou probleme cu ploaia), urmand sa fie in direct pe Digisport 2 si LiveText pe HotNews.ro.Cele doua jucatoare s-au mai intalni o singura data, la Roland Garros in 2016, atunci cand Halep a castigat greu, in trei seturi, scor 4-6, 6-2, 6-3.Tot vineri, Patricia Maria Tig (95 WTA - venita din calificari), va juca cu jucatoarea Kristina Mladenovic (18 WTA), in al patrulea meci de pe terenul al doilea.Perechea Monica Niculescu/Sara Errani (Romania/Italia) va juca, vineri, in primul tur, impotriva dublului Anna-Lena Groenefeld/Kveta Peschke (Germania/Cehia), in primul meci de pe terenul cinci.