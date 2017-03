WTA Miami: Sorana Cirstea o va intalni pe Anastasija Sevastova in aceasta seara, nu inainte de ora 23:00

Meciul dintre Sorana Cirstea si letona Anastasija Sevastova, locul 25 WTA, va fi ultimul de pe terenul 8 si nu va incepe mai devreme de ora 23.00. Partida va putea fi urmarita in direct pe Digisport.Cirstea si Sevastova au fost adversare o singura data, in 2013, la Pattaya, cand castigatoare a fost romanca, scor 6-3, 6-0.La dublu, perechea Raluca Olaru/Olga Savciuk (Romania/Ucraina) va intalni, in primul meci de pe terenul 10, de la ora 17.00, cuplul Andreja Klepac/Maria Jose Martinez (Slovenia/Spania).