ATP Miami: Viktor Troicki, Fabio Fognini si Benoit Paire, in turul doi (Rezultatele zilei)

Taylor Fritz - Adam Pavlasek 6-2 6-3Viktor Troicki - Thiago Monteiro 5-7 6-3 6-1Jiri Vesely - Tommy Haas 6-7(5) 6-3 7-5Federico Delbonis - Juan Monaco 7-5 7-6(4)Dudi Sela - Christian Harrison 6-1 6-1Jan-Lennard Struff - Aljaz Bedene 7-5 4-0 (abandon Bedene)Ernesto Escobedo - Daniel Evans 7-5 0-6 6-3Donald Young - Dustin Brown 6-3 1-6 6-2Fabio Fognini - Ryan Harrison 6-4 7-5Yoshihito Nishioka - Jordan Thompson 1-6 6-4 6-3Benoit Paire - Martin Klizan 7-6(4) 6-3Nicolas Mahut - Michael Mmoh 6-3 6-2Jeremy Chardy - Facundo Bagnis 6-2 6-2Guido Pella - Tim Smyczek 3-6 6-4 7-6(3)Jared Donaldson - Kyle Edmund 2-6 7-6(4) 6-2Kevin Anderson - Dusan Lajovic 6-2 7-5."Miami Open" are loc in perioada 22 martie - 2 aprilie 2017. Novak Djokovic a castigat ultimele trei editii ale turneului de categorie Masters. In acest an, sarbul a declarat forfait , la fel precum Andy Murray