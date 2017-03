​WTA Miami: Sorana Cirstea, in turul doi - A invins-o pe Monica Puig

Jucatoarea noastra a avut nevoie de doar o ora si noua minute pentru a trece de Puig, cea care a reusit sa castige medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro (2016). Sorana s-a impus in doua seturi, scor 6-2, 6-4.Pentru calificarea in turul doi al competitiei americane, Cirstea va primi 22.325 de dolari si 35 de puncte in ierarhia WTA de simplu.In turul urmator, Sorana o va intalni pe Anastasija Sevastova (locul 25 WTA - finalista la ultima editie de la BRD Bucharest Open), sportiva care a avut "liber" in runda inaugurala.