Miami Open: Patricia Maria Tig a invins-o pe Watson si s-a calificat in turul doi

Jucatoarea de tenis Patricia Maria Tig, locul 95 WTA, venita din calificari, a acces, miercuri, in turul doi al turneului de categorie Premier Mandatory de la Miami, dotat cu premii in valoare totala de 7.699.423 de dolari, potrivit News.ro.Tig a invins-o in primul tur pe britanica Heather Watson, numarul 108 mondial, scor 7-6 (4), 6-1, intr-o ora si 24 de minute.In runda urmatoare, romanca o va intalni pe sportiva franceza Kristina Mladenovici, locul 18 WTA si cap de serie numarul 22.In programul zilei de miercuri de la turneul american figureaza si Sorana Cirstea, locul 65 WTA, care o va intalni in primul tur pe Monica Puig (Puerto Rico), pozitia 40 in ierarhia mondiala.Premiul pentru participarea in turul doi la Miami este de 22.325 de dolari si 35 de puncte WTA.