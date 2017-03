ATP Miami: Florin Mergea a revenit la colaborarea cu Dominic Inglot

Mergea si Inglot au inceput sezonul impreuna, dar dupa turneul de la Rotterdam au fost nevoiti sa renunţe temporar la aceasta colaborare din cauza clasamentului combinat care nu le mai permitea accesul pe tablourile principale.La turneul de la Miami, perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda) va juca, in primul tur, impotriva cuplului Viktor Troicki/Michael Venus (Serbia/Noua Zeelanda).Pe tabloul feminin de dublu, perechea Raluca-Ioana Olaru/Olga Savciuk (Romania/Ucraina) va intalni, in runda inaugurala, cuplul Andreja Klepaci/Maria Jose Martinez Sanchez (Slovenia/Spania).Perechea Monica Niculescu/Sara Errani (Romania/Italia) va juca, in primul tur, impotriva cuplului Anna-Lena Groenefeld/Kveta Peschke (Germania/Cehia).Anul trecut, Monca Niculescu a ajuns pana in semifinalele probei de dublu de la Miami, impreuna cu rusoaica Margarita Gasparian, sustine News.ro.