Stanislas Wawrinka: "Roger Federer are armele necesare pentru a redeveni numarul unu mondial"

"Joaca foarte bine (n.r. Federer) in acest moment. Care ar fi diferenta fata de perioada trecuta? Joaca mult mai aproape de baseline, nu prea mai foloseste celebrul sau slice de backhand, fiind foarte agresiv cu reverul la fiecare ocazie. Foloseste mult mai mult topspin, returneaza incredibil, ia mingea devreme, nu iti da timp de gandire.Cu siguranta, pune presiune pe adversar in fiecare moment, iar asta se simte in teren. Are lovituri pentru a fi numarul unu mondial, are armele necesare. A castigat deja Australian Open si Indian Wells in acest an" -"Va urma o perioada foarte interesanta pentru tenis. Rafa (n.r. Nadal) joaca de asemenea foarte bine, iar pe Novak (n.r. Djokovic) si pe Andy (n.r. Murray) ii asteptam sa revina dupa accidentari. Fanii tenisului vor avea ce sa vada" -"Pentru mine, nu este o surpriza sa il vad jucand asa. Ceea ce m-a surpins insa este modul incredibil in care se deplaseaza. La varsta lui si dupa atatea luni de absenta, Roger este incredibil pe teren", a completat"La 25 de ani, castigam 95% din meciuri, iar lucrurile se vedeau altfel. Odata cu trecerea anilor, incepi sa iti schimbi modul de a gandi. Ultima perioada a reprezentat ceva inedit pentru mine, cu accidentarea si cu atatea luni pe margine. Incepi sa constientizezi altfel lucurile atunci cand te gandesti ca nu vei mai juca alti 15 ani in circuitul ATP" -La Masters-ul de la Miami, Fedex s-a impus in doua randuri: 2005 si 2006, fiind la editia din acest an singurul jucator care a cucerit deja trofeul. Interesant este faptul ca in cele doua finale castigate Roger a trecut de Rafael Nadal (2005) si Ivan Ljubicic (actualul sau antrenor) in 2006.Nu stim daca Roger va reusi sau nu sa revina pe prima pozitie in ierarhia ATP, insa daca se va intampla acest lucru, Federer va dobori recordul detinut in acest moment de Andre Agassi (a revenit pe locul 1 la varsta de 33 de ani - era Open).Federer a devenit cel mai varstnic castigator al unui turneu Masters, vechea performanta ii apartinea lui Andre Agassi: 34 de ani, la titlul cucerit in 2004 la Cincinnati.Nadal la Monte Carlo (9), Roger Federer la Cincinnati (7), Djokovic la Miami (6), Andy Murray in Canada si Shanghai (cate 3).Novak Djokovic 30Rafael Nadal 28Roger Federer 25Andy Murray 14.Dupa succesul de la competitia din California,5 titluri la Indian Wells, 25 de turnee Masters castigate si 90 de titluri in intreaga cariera (dintre care 18 de Grand Slam).336-98 (victorii/infrangeri).Turneul Masters de la Miami se disputa in perioada 20 martie - 2 aprilie 2017.