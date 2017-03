Disputa Soranei cu Monica va fi ultima de pe arena centrala si nu va incepe mai devreme de ora 03:00 (ora Romaniei).Miercuri, nu inainte de ora 20:00, Patricia Maria Tig (95 WTA - venita din calificari) va juca in turul intai cu Heather Watson (Marea Britanie - 108 WTA). Partida va fi a treia de pe terenul 2 al compexului. Competitia poate fi urmarita in direct pe Digisport 2.Turneul "Premier Mandatory" de la Miami se disputa in perioada 21 martie - 2 aprilie 2017.