Daniel Dobre, antrenorul Simonei Halep: "Simona simte foarte bine ce se întâmplă pe teren, mai are mult potențial de creștere. Obiectivul e câștigarea unui Slam"

Precizia sa este, deci, o trăsătură nativă (a fost cât pe ce să devină inginer) care a fost perfecționată în Austria și Germania, unde a învățat meserie la academia de tenis a celebrului Günther Bosch. Cu toate că îi plac statisticile și este format la școala germană, rigoarea sa nu se transformă nicio clipă în rigiditate. Interlocutorul nostru este concis, dar foarte deschis, cu o minte care merge repede la miezul problemei și îl pune pe masă fără rețineri.A rezultat o conversație pe îndelete, în format audio, în care am acoperit biografia sa de antrenor și jucător, situația tenisului românesc, Simona și provocările ei în acest an, și climatul general din ATP și WTA.Daniel Dobre își aduce aminte de prima dată când a văzut-o pe Simona, la un turneu în Germania, când Simona avea 10 ani și ce anume i-a atras atunci atenția la ea. Este o trăsătură care se regăsește încă de mici la jucătoarele care reușesc mai apoi să aibă cariere de succes în tenis. Am trecut apoi la perioada junioratului, când Dobre o antrena pe Alexandra Damaschin și s-a intersectat cu Simona în circuit, după aceea la epoca Firicel Tomai și impactul pe care l-a avut asupra jocului Simonei. De asemenea, am încercat să rezolvăm definitiv dilema care ne-a frământat și pe noi în redacție, și pe voi, în comentarii: este Simona la bază o jucătoare ofensivă sau defensivă?De aici trecem la analiza jocului ei, care, crede Daniel Dobre, mai are mult potențial de creștere. ”Simona este un talent remarcabil, și încă nu și-l folosește în întregime.” Ce o împiedică? Pe de o parte, perfecționistul și standardele foarte înalte pe care le pretinde de la ea. E ironic, dar adevărat. Apoi, condițiile de la antrenament, unde joacă fantastic, sunt diferite de cele din meciuri, unde intervin emoțiile mizei și crisparea.- Este o situație nouă pentru ea aceasta, de a fi nevoită să facă o pauză atât de mare din cauza unei probleme fizice. ”Nu a mai fost până acum accidentată serios și te sperii”, ne-a spus Daniel Dobre. Este normal să reacționezi așa, într-o situație nouă, în care nu știi cât e de grav, cât va dura, și până unde poți juca cu durere”.- pentru Simona câștigarea Fed Cup este un obiectiv major, ”cu ea sau fără ea în echipă, nu contează.”- Pe lângă gestionarea accidentărilor și menținerea unei stări de sănătate bune, care este obiectivul pentru acest an? ”Câștigarea unui Slam”