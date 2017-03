Miami Open: Monica Niculescu, eliminata de Johanna Larsson in primul tur/ Ana Bogdan a ratat calificarea pe tabloul principal

locul 45 WTA, a fost eliminata, marti, in primul tur la Miami Open, turneu de categorie Premier Mandatory, dotat cu premii in valoare totala de 7.699.423 de dolari, potrivit News.ro.Monica Niculescu a fost invinsa de Johanna Larsson (Suedia), pozitia 60 in ierarhia mondiala, scor 6-3, 6-1, dupa o ora si 26 de minute de joc. Pentru prezenta in primul tur la Miami, Niculescu va primi 13.690 de dolari si zece puncte WTA.a ratat calificarea pe tabloul principal la turneul de categorie Premier Mandatory de la Miami, dotat cu premii in valoare totala de 7.699.423 de dolari.Ana Bogdan a fost invinsa in ultimul tur al calificarilor de croata Donna Vekici, locul 88 WTA si favorita 7 a calificarilor, scor 6-2, 6-4, dupa 67 de minute de joc.Pentru prezenta in ultimul tur al calificarilor la Miami, Bogdan va primi 20 de puncte WTA si un cec in valoare de 4.075 de dolari.s-au calificat, marti, in optimile turneului ITF de 25.000 de dolari de la Santa Margherita (Italia), potrivit News.ro Ruse a trecut in primul tur de sportiva ucraineana Daiana Iastremska, scor 6-7 (6), 6-3, 7-5, iar in optimi va juca in compania invingatoarei din meciul dintre Myrtille Georges (Franta) si Basak Eraydin (Turcia).Andreea Mitu s-a impus in intalnirea cu Tatiana Pieri (Italia), scor 6-4, 7-6 (3), urmand ca in optimi sa joace cu castigatoarea meciului dintre Lina Gjorcheska (Macedonia) si Katarina Zavastka (Ucraina).In schimb, Irina Bara a fost eliminata in primul tur, fiind invinsa de Fiona Ferro (Franta), scor 6-4, 6-3.