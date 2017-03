WTA Miami: Naomi Osaka a invins-o pe Kristina Kucova si va fi adversara Simonei Halep in turul doi

Osaka s-a impus cu scorul de 6-2, 6-3, dupa o ora si 11 minute de joc.Halep (25 de ani) si Osaka (19 ani) s-au intalnit o singura data, in turul trei la Roland Garros in 2016, cand romanca s-a impus, scor 4-6, 6-2, 6-3.Jucatoarea din Constanta se afla in partea de sus a tabloului, iar in fazele superioare ar putea sa le intalneasca pe Madison Keys (SUA, favorita 8 - in sferturi de finala) si Angelique Kerber (Germania, cap de serie numarul 1 - in semifinale)., favorita 28 si pozitia 28 in clasamentul mondial, acceptata direct in turul doi, va intalni in aceasta faza a competitiei pe Lara Arruabarrena (Spania), locul 72 WTA, care a trecut de Natalia Vikhlyantseva (Rusia), beneficiara a unui wild-card si pozitia 81 in ierarhia mondiala, scor 7-5, 6-1.Begu conduce in intalnirile directe cu Arruabarrena, scor 2-1, ultima oara cele doua intalnindu-se in 2016, la Shenzhen, cand romanca s-a impus, scor 6-3, 6-2.