​WTA Miami: Patricia Maria Tig, in ultimul tur al calificarilor - Jacqueline Cristian, eliminata

Tig s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-3, dupa o ora si sase minute, in meciul cu Aleksandra Krunic. Pentru un loc pe tabloul principal al competitiei de simplu, Patricia se va duela cu Evghenia Rodina (Rusia - cao de serie numarul patru - 79 WTA).Patricia va primi 20 de puncte WTA si un cec in valoare de 4.075 de dolari.Ana Bogdan a trecut de Tatjana Maria (cap de serie numarul 17 - locul 101 WTA), scor 7-5, 2-6, 6-4, dupa doua ore si 29 de minute. In runda urmatoare, Bogdan o va intalni pe Donna Vekic (Croatia - locul 88 WTA si favorita 7 a calificarilor).Jaqueline Cristian a fost invinsa de Mona Barthel (Germania - cap de serie numarul 12 si locul 89 WTA), scor 6-1, 6-1. Meciul a durat o ora si doua minute.o va intalni in turul doi pe invingatoarea partidei dintre Kristina Kucova (Cehia - locul 82 WTA) si Naomi Osaka (Japonia - locul 49 WTA).- cap de serie numarul 28, Irina va juca in turul doi cu invingatoarea partidei Lara Arruabarrena (Spania - 72 WTA) vs Natalia Vikhlyantseva (Rusia - locul 81 WTA). Begu vs Arruabarrena este 2-1 in meciurile directe, in timp ce pe Natalia nu a intalnit-o pana acum.- va juca in primul tur cu Monica Puig (Puerto Rico - locul 40 WTA). Cele doua s-au intalnit o singura data: in calificarile de la Indian Wells 2011, victoria i-a revenit Soranei (3-6, 6-4, 6-1).- o va intalni in runda inaugurala pe Johanna Larsson (Suedia - locul 60 WTA). Monica conduce cu 2-1 in meciurile directe.Turneul "Premier Mandatory" de la Miami se va disputa in perioada 21 martie - 2 aprilie 2017.