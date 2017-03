​VIDEO Indian Wells - Cele mai frumoase lovituri reusite in turneul californian: Federer, Murray, Djokovic si Del Potro, printre evidentiati

Incheiata duminica seara, competitia californiana a fost castigata de Roger Federer (6-4, 7-5 cu Stanislas Wawrinka). Federer a devenit cel mai varstnic castigator al unui turneu Masters, vechea performanta ii apartinea lui Andre Agassi: 34 de ani, la titlul cucerit in 2004 la Cincinnati.Dupa succesul de duminica seara, Federer a atins urmatoarele borne: 5 titluri la Indian Wells, 25 de turnee Masters castigate si 90 de titluri in intreaga cariera (dintre care 18 de Grand Slam).Roger Federer, palmares in istoria participarilor in turneele Masters: 336-98 (victorii/infrangeri).Nadal la Monte Carlo (9), Roger Federer la Cincinnati (7), Djokovic la Miami (6), Andy Murray in Canada si Shanghai (cate 3).Novak Djokovic 30Rafael Nadal 28Roger Federer 25Andy Murray 14.