Marius Copil, cea mai buna clasare din cariera - Locul 107 ATP

298 Dragos Dima 168 puncte316 Adrian Ungur 155554 Petru-Alexandru Luncanu 59565 Nicolae Frunza 56 etc.14 Horia Tecau 4.060 puncte21 Florin Mergea 3.125Kei Nishikori a urcat un loc (se afla pe 4), in timp ce Milos Raonic a coborat pe 5. Roger Federer a urcat de pe 9 pe 6 dupa ce a castigat Indian Wells-ul, in timp ce Rafael Nadal a coborat de pe 6 pe 7. Dominic Thiem se afla acum pe 8 (a urcat de pe 9), iar Marin Cilic a inregistat o coborare de doua pozitii (de pe 7 pe 9). In fine, Jo-Wilfried Tsonga se gaseste acum pe 10, dupa ce la ultimul clasament era pe 8.1 Andy Murray 12.005 puncte2 Novak Djokovic 8.9153 Stan Wawrinka 5.7054 Kei Nishikori 4.7305 Milos Raonic 4.4806 Roger Federer 4.3057 Rafael Nadal 4.1458 Dominic Thiem 3.4659 Marin Cilic 3.42010 Jo-Wilfried Tsonga 3.310.1 Roger Federer 3.045 puncte2 Rafael Nadal 1.6353 Stanislas Wawrinka 1.4104 Grigor Dimitrov 1.3555 Jo-Wilfried Tsonga 1.2556 Dominic Thiem 1.1307 Pablo Carreno Busta 9758 David Goffin 9659 Jack Sock 95010 Andy Murray 840..................18 Novak Djokovic 475 etc.