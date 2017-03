WTA Miami: Simona Halep, duel cu invingatoarea partidei Kristina Kucova vs Naomi Osaka (Cu cine vor juca fetele noastre)

nu s-a intalnit niciodata cu jucatoarea din Cehia (n.r. Kucova), in timp ce pe Osaka a invins-o in singura intalnire directa: 4-6, 6-2, 6-3 la Roland Garros (2016 - turul trei).Conform tragerii la sorti, Halep se afla pe partea superioara a tabloului - aici se mai afla, printre altele, Madison Keys (posibil duel in sferturi) si Angelique Kerber (posibila confruntare in semifinale).- cap de serie numarul 28, Irina va juca in turul doi cu invingatoarea partidei Lara Arruabarrena (Spania - 72 WTA) vs Natalia Vikhlyantseva (Rusia - locul 81 WTA). Begu vs Arruabarrena este 2-1 in meciurile directe, in timp ce pe Natalia nu a intalnit-o pana acum.- va juca in primul tur cu Monica Puig (Puerto Rico - locul 40 WTA). Cele doua s-au intalnit o singura data: in calificarile de la Indian Wells 2011, victoria i-a revenit Soranei (3-6, 6-4, 6-1).- o va intalni in runda inaugurala pe Johanna Larsson (Suedia - locul 60 WTA). Monica conduce cu 2-1 in meciurile directe.Romania mai are patru jucatori si in calificari: Patricia Maria Tig, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian (WTA) si Marius Copil (ATP).Turneul "Premier Mandatory" de la Miami se va disputa in perioada 21 martie - 2 aprilie 2017.