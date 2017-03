​Indian Wells: The King is back - Roger Federer, campion pentru a cincea oara la competitia californiana

"Plecat" din circuit pret de cateva luni in 2016, Fedex si-a regasit apetitul in acest an, evolutiile elvetianului fiind de multe ori aproape de perfectiune.Dupa o "optime" de vis impotriva "cosmarului" Nadal, Roger a refuzat sa ii lase vreo speranta lui Stan, jucator care intr-o zi mare poate invinge pe oricine. Nu stim daca Wawrinka s-a aflat sau nu intr-o zi mare, pentru ca Fedex nu ne-a lasat sa aflam acest lucru.De o ora si 21 de minute a avut nevoie Federer pentru a-l egala pe Djokovic (n.r. cinci trofee), jucator care detinea recordul de titluri castigate in desertul californian.Dupa succesul de duminica seara, Federer a atins urmatoarele borne: 5 titluri la Indian Wells, 25 de turnee Masters castigate si 90 de titluri in intreaga cariera (dintre care 18 de Grand Slam).Roger Federer, palmares in istoria participarilor in turneele Masters: 336-98 (victorii/infrangeri).Federer a devenit cel mai varstnic castigator al unui turneu Masters, vechea performanta ii apartinea lui Andre Agassi: 34 de ani, la titlul cucerit in 2004 la Cincinnati.Nadal la Monte Carlo (9), Roger Federer la Cincinnati (7), Djokovic la Miami (6), Andy Murray in Canada si Shanghai (cate 3).Novak Djokovic 30Rafael Nadal 28Roger Federer 25Andy Murray 14.