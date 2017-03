Novak Djokovic nu va juca la Masters-ul de la Miami - Probleme la cotul drept, la fel ca Andy Murray

"Am vesti dezamagitoare pentru voi in ceea ce priveste turneul Miami Open. Medicul meu a recomandat ferm sa nu joc, deoarece accidentarea mea la cotul la care am probleme de cateva luni s-a agravat in ultima saptamana. Voi face tot ce voi putea pentru a ma reface ca sa revin pe teren cat mai curand posibil. Din pacate nu imi voi putea apara titlul la Miami. Credeti-ma, este la fel de socant pentru mine cum este pentru voi" - Novak Djokovic, pe pagina oficiala de Facebook.Novak Djokovic s-a impus la Miami la editiile din 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 si 2016.De la turneul de la Miami lipseste in acest an si liderul mondial"Miami Open" va avea loc in perioada 22 martie - 2 aprilie 2017. Novak Djokovic a castigat ultimele trei editii ale turneului de categorie Masters.