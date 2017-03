ATP Miami: Andy Murray a declarat forfait din cauza unei accidentari la cot

Eliminat prematur de la Indian Wells (inca din turul doi al competitiei - a fost invins de Vasek Pospisil - locul 129 ATP), Andy a precizat ca se va axa in urmatoarea perioada pe pregatirea sezonului de zgura.Lipsa de la Miami nu ii va aduce o mare paguba in ierarhia ATP, tinand cont de faptul ca la editia din 2016 Murray a parasit competitia de la Miami in turul trei. La "Key Biscayne", Andy a triumfat in doua randuri: la editiile din 2009 si din 2013."Miami Open" va avea loc in perioada 22 martie - 2 aprilie 2017. Novak Djokovic a castigat ultimele trei editii ale turneului de categorie Masters.