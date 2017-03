Indian Wells: Afacere elvetiana - Roger Federer si Stanislas Wawrinka se vor intalni in finala

Fedex a avut nevoie de o ora si 14 minute pentru a trece de Jack Sock (6-1, 7-6(4)).9-Roger Federer - 17-Jack Sock 6-1 7-6(4)3-Stan Wawrinka - 21-Pablo Carreno 6-3 6-2.De-a lungul timpului, Roger Federer si Stanislas Wawrinka s-au duelat de 22 de ori, scorul fiind 19-3 pentru Fedex. Ultima intalnire directa a avut loc la Australian Open (la inceputul anului), atunci cand Federer s-a impus in cinci seturi, scor 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3.Finalele de pe tablourile de simplu de la Indian Wells vor avea loc duminica seara: Elena Vesnina vs Svetlana Kuznetsova si Roger Federer vs Stanislas Wawrinka.Novak Djokovic, Rafael Nadal, Andy Murray si Roger Federer au castigatdin turneele Masters disputate din 2008 si pana astazi.Nadal la Monte Carlo (9), Roger Federer la Cincinnati (7), Djokovic la Miami (6), Andy Murray in Canada si Shanghai (cate 3).Novak Djokovic 30Rafael Nadal 28Roger Federer 24Andy Murray 14.* Din cele 24 de turnee, Federer a castigat 4 la Indian Wells - recordul ii apartine lui Novak Djokovic - 5 trofee.