Simona Halep, mesaj pentru spectatorii romani: "Apeciez enorm ca pierdeti nopti pentru meciurile mele, chiar daca in ultima perioada nu prea mai castig"

"Back in business. Nu dau atentie numai mesajelor negative, citesc cu mare drag mereu mesajele voastre pozitive si vreau sa va spun ca apreciez enorm faptul ca imi sunteti mereu alaturi, ca pierdeti nopti pentru meciurile mele chiar daca nu castig in ultima perioada. Sunt si perioade grele in viata unui sportiv, insa sunt foarte bine altfel si incerc sa imi regasesc pe teren forma cea mai buna. Insa trebuie rabdare si timp...Va multumesc din nou pentru sustinere" -Simona Halep se va afla pe tabloul principal de la Miami Open, competitie unde in 2016 a ajuns pana in faza sferturilor - a fost invinsa de Timea Bacsinszky.Competitia de categorie "Premier Mandatory" se desfasoara pe hard, are premii totale in valoare de $6,993,450, iar directorul turneului este Adam Barrett. Intrecerea s-a mutat in actuala locatie in 1987, in ceea ce se numeste "Tennis Center Crandon Park". Recordul de victorii de la Miami il detine Serena Williams (cu opt titluri), ultimul trofeu fiind castigat in 2015.2016 Victoria Azarenka2015 Serena Williams2014 Serena Williams2013 Serena Williams2012 Agnieszka Radwanska.