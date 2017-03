Indian Wells: Jack Sock, duel cu Roger Federer in semifinale

In cea de-a doua semifinala, se vor duela Stanislas Wawrinka si marea surpriza Pablo Carreno Busta (Spania - cap de serie numarul 21).Sock a reusit, vineri noaptea, sa dea peste cap previziunile specialistilor, jucatorul american trecand de Kei Nishikori, cap de serie numarul patru. A fost nevoie de trei seturi pentru a fi stabilit invingatorul. A fost 6-3, 2-6, 6-2 pentru favoritul numarul 17, spre bucuria spectatorilor prezenti pe Arena Centrala de la Indian Wells.(21) Pablo Carreno Busta - (3) Stanislas Wawrinka(17) Jack Sock - (9) Roger Federer.Semifinalele se vor disputa sambata seara, dupa urmatorul program: Pablo Carreno Busta vs Stanislas Wawrinka de la ora 20:00, respectiv Jack Sock vs Roger Federer de la ora 21:30 (pot aparea unele modificari in functie de cat de multe se vor prelungi unele dispute - este vorba despre ora Romaniei). Meciurile vor putea fi urmarite in direct pe canalele Digisport si Dolcesport.