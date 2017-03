​Indian Wells: Svetlana Kuznetsova si Elena Vesnina se vor duela in finala cumpetitiei californiene

Cotata drept mare favorita la castigarea competitiei in momentul in care au fost stabilite semifinalele, Karolina Pliskova a cedat in fata Svetlanei Kuznetsova. A fost un meci echilibrat, in care doua tie-break-uri au stabilit invingatoarea.Experienta si-a spus cuvantul, Kuznetsova avand nervii mai tari in momentele importante: 7-6(5), 7-6(2).In cea de-a doua semifinala, calculul hartiei si-a spus cuvantul, Vesnina (favorita 14) trecand de Mladenovic (cap de serie numarul 28). A fost 6-3, 6-4 pentru Elena, sportiva care se afla in fata uneia din cele mai mari performante de pe tablourile de simplu.8-Svetlana Kuznetsova - 3-Karolina Pliskova 7-6(5) 7-6(2)14-Elena Vesnina - 28-Kristina Mladenovic 6-3 6-4.