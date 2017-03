Indian Wells (m): Stan Wawrinka si Pablo Carreno Busta, in penultimul act al competitiei

In sferturile de finala, Wawinka l-a invins pe austriacul Dominic Thiem, cap de serie numarul 8 si locul 9 in ierarhia mondiala, scor 6-4, 4-6, 7-6 (2), dupa doua ore si 31 de minute de joc.Carreno Busta a trecut de uruguayanul Pablo Cuevas (locul 30 ATP), favorit 27, scor 6-1, 3-6, 7-6 (4), dupa doua ore si patru minute.Stan Wawrinka si Pablo Carreno Busta vor fi adversari in semifinale. Cei doi jucatori s-au mai intalnit de doua ori pana in prezent, elevetianul impunandu-se de fiecare data.3-Stan Wawrinka - 8-Dominic Thiem 6-4 4-6 7-6(2)21-Pablo Carreno - 27-Pablo Cuevas 6-1 3-6 7-6(4)17-Jack Sock - 4-Kei Nishikori9-Roger Federer - 15-Nick Kirgyos