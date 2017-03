Presedintele WTA: Regulile acordarii wildcard-urilor ar putea fi schimbate, dar ar fi nedrept sa stergi o cariera muncita

"Fiecare regula este analizata si revizuita si sunt sigur ca aceasta poate fi una dintre ele. Daca un membru doreste ca noi sa ne uitam peste o regula, o vom face, asa functioneaza sistemul nostru. Opinia mea este ca nu ar trebui ajustata, cu exceptia cazului in care decidem sa nu mentionam nimic si sa schimbam intreaga regula a wildcard-ului. Eu cred ca suspendarea face fata unei actiuni care apare. Maria a ispasit o suspendare de 15 luni, nu a avut niciun venit, si-a pierdut pozitia in clasament, la fel ca premiul de la Australian Open 2016, asa ca ea a primit o pedeapsa importanta pentru actiunile ei",Maria Sharapova, care ispaseste o suspendare de 15 luni pentru un test pozitiv la meldonium la Australian Open 2016, va reveni pe terenul de tenis la turneul de la Stuttgart, acolo unde a primit un wild-card din partea organizatorilor.Turneul de la Stuttgart este programat intre 24 aprilie si 30 aprilie. "Masha" s-a impus la Stuttgart de trei ori la rand: 2012, 2013 si 2014.De asemenea, Maria Sharapova a primit wild-card-uri si pentru turneele de la Madrid si Roma.In ultimul timp, Jo-Wilfred Tsonga, Nick Kyrgios, Garbine Muguruza, Caroline Wozniacki sau Andy Murray au oferit declaratii in care o ataca pe Sharapova, avand in vedere ca a primit mai multe invitatii pentru a participa la turnee.Andy Murray, liderul ATP, a declarat ca nu este de acord ca jucatorii prinsi ca au trisat sa primeasca invitatii, deoarece, considera el, acestia trebuie sa munceasca pentru a reveni in top.Pe de alta parte, Simona Halep este convinsa ca Maria Sharapova ar reveni in topul tenisului feminin si fara sa primeasca wildcard-uri: "In opinia mea, ea poate primi wildcard-uri pentru ca a fost numarul 1 mondial, este campioana de Grand Slam, dar cred ca si daca nu va primi ar reveni cu usurinta", a spus numarul 4 WTA.