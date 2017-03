Indian Wells: Horia Tecau si Jean-Julien Rojer, eliminati in sferturile de finala

Tecau si Rojer au fost invinsi, in sferturi, cu scorul de 7-6 (5), 6-4, de perechea Jamie Murray/Bruno Soares (Marea Britanie/Brazilia), cap de serie numarul 4.Pentru prezenta in sferturi de finala la Indian Wells, Tecau si Rojer vor primi cate 180 de puncte in clasamentul de dublu si un cec in valoare de 48.010 dolari.Anul trecut, Horia Tecau si Jean-Julien Rojer au fost eliminati in primul tur la Indian Wells.