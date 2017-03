Indian Wells (f): Karolina Pliskova si Svetlana Kuznetsova, calificate in semifinalele competitiei

Karolina Pliskova a trecut in sferturi de Garbine Muguruza (Spania), cap de serie numarul 7, scor 7-6(2) 7-6(5). Jucatoarea din Cehia s-a impus dupa o ora si 57 de minute.In celalalt meci al zilei, rusoaica Svetlana Kuznetsova (locul 8 WTA) a invins-o pe compatrioata sa Anastasia Pavlyuchenkova (21 WTA), scor 6-3, 6-2, dupa o ora si 4 minute de joc.Pliskova si Kuznetsova vor fi adversare in penultimul act al competitiei californiene. Cele doua jucatoare s-au mai intalnit de doua ori pana in prezent, scorul fiind 1-1.3-Karolina Pliskova - 7-Garbine Muguruza Blanco 7-6(2) 7-6(5)8-Svetlana Kuznetsova -Anastasia Pavlyuchenkova 6-3 6-213-Caroline Wozniacki vs 28-Kristina Mladenovic12Venus Williams vs 14-Elena Vesnina