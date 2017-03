Indian Wells A doua tinerete: Federer, victorie categorica in fata lui Nadal

Magicianul Federer pare sa fi renascut dupa triumful de la Australian Open. Elvetianu a trecut fara probleme in optimile de la IW de marele sau rival, Rafael Nadal, scor 6-2, 6-3 si va juca in sferturi impotriva lui Kyrgios.​A fost "Fedal-ul" cu numarul 36 dintre cei doi jucatori care au scris istorie in tenisul ultimilor 20 de ani...Novak Djokovic, numarul doi mondial, a fost eliminat in optimi la Indian Wells de australianul Nick Kyrgios, locul 16 mondial, in doua seturi, scor 6-4 si 7-6 (7-3 in tiebreak). Copilul problema al tenisului mare a fost jucatorul mai agresiv, a servit mai bine, sarbul parand ca nu a depasit perioada mai grea pe care o traverseaza, in ciuda declaratiilor optimiste.Djokerul are 12 titluri de Grand Slam castigate in cariera, fiind depasit in acest moment doar de trei nume: Roger Federer (18), Rafael Nadal si Pete Sampras (cate 14).Nadal la Monte Carlo (9), Roger Federer la Cincinnati (7), Djokovic la Miami (6), Andy Murray in Canada si Shanghai (cate 3).Novak Djokovic 30Rafael Nadal 28Roger Federer 24Andy Murray 14*Incepand din 19901 Roger Federer 331-98 (victorii/infrangeri)2 Rafael Nadal 318-703 Novak Djokovic 299-624 Andy Murray 210-765 Andre Agassi 209-73.