​Indian Wells: Angelique Kerber, eliminata in optimi de Elena Vesnina

Angie a continuat si in California parcursul mai putin convingator din 2017, viitorul lider mondial cedand in fata Vesninei dupa un meci care s-a intins pe durata a 84 de minute.In sferturi, Vesnina va da peste Venus Williams (SUA - locul 13 WTA si cap de serie numarul 12).13-Caroline Wozniacki 9-Madison Keys 6-4 6-414-Elena Vesnina - 2-Angelique Kerber 6-3 6-33-Karolina Pliskova - 15-Timea Bacsinszky 5-1 (abandon Timea)19-Anastasia Pavlyuchenkova - 5-Dominika Cibulkova 6-4 3-6 6-28-Svetlana Kuznetsova - 21-Caroline Garcia 6-1 6-428-Kristina Mladenovic - Lauren Davis (U.S.) 6-3 6-37-Garbine Muguruza Blanco - 10-Elina Svitolina 7-6(5) 1-6 6-012-Venus Williams - Peng Shuai 3-6 6-1 6-3.(3) Karolina Pliskova - (7) Garbine Muguruza(19) Anastasia Pavlyuchenkova - (8) Svetlana Kuznetsova(13) Caroline Wozniacki - (28) Kristina Mladenovic(12) Venus Williams - (14) Elena Venina.