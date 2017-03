​Indian Wells: Horia Tecau si Jean-Julien Rojer s-au calificat in sferturile competitiei californiene

Horia si Jean-Julien au trecut intr-o ora si sase minute de perechea Andy Murray/ Daniel Evans, scor 6-4, 6-3.Pentru un loc in semifinalele turneului american, Tecau si Rojer se vor lupta cu dublul format din Jamie Murray si Bruno Soares (Marea Britanie/Brazilia), cap de serie numarul patru.Pentru parcursul de pana acum, Horia si Jean vor primi un cec in valoare de 48.010 dolari si 180 de puncte ATP in ierarhia de dublu.