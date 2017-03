Florin Mergea a fost eliminat in turul doi la Indian Wells, la dublu Perechea Florin Mergea /Aisam-Ul-Haq Qureshi (Romania/Pakistan) a fost eliminata, luni, in turul doi al probei de dublu din cadrul turneului ATP de 1000 de puncte de la Indian Wells, potrivit News.ro.Florin Mergea si Aisam-Ul-Haq Qureshi au fost invinsi de cuplul Gilles Muller/Sam Querrey (Luxemburg/SUA), scor 1-6, 6-1, 10-6.Premiul pentru participarea in runda secunda pe tabloul de dublu este de 25.320 de dolari si 90 de puncte.