​LIVESCORE Simona Halep vs Kristina Mladenovic 1-1

Meciul de la Indian Wells a inceput cu Mladenovic la serviciu.De-a lungul timpului, Halep si Mladenovic s-au mai intalnit de trei ori, scorul fiind 2-1 in favoarea jucatoarei din Franta. Primele doua partide au fost castigate de Mladenovic, in 2014 la Paris, scor 7-6 (1), 6-4, si in 2015 la Birmingham, scor 2-6, 6-0, 7-6 (4). Ultimul meci dintre cele doua jucatoare a avut loc in 2015, la Cincinnati, cand Halep s-a impus cu 7-5, 5-7, 6-4.Ambele jucatoare au inceput competitia de la Indian Wells direct din turul al doilea. Simona Halep a trecut de croata Donna Vekic (86 WTA), scor 6-4, 6-1, dupa o ora si 12 minute. De partea cealalta, Mladenovic a castigat partida cu Annika Beck (Germania, locul 61 WTA), scor 6-0, 7-5, dupa o ora si 43 de minute.Mladenovic (23 de ani) traverseaza o perioada foarte buna, dupa ce a reusit sa castige in luna februarie a acestui an primul titlu WTA al carierei, la Sankt Petersburg. La inceputul lunii martie, frantuzoaica a ajuns pana in finala turneului WTA de la Acapulco (Mexic), unde a fost invinsa de Lesia Tsurenko (Ucraina).Daca va trece de Mladenovic, Simona o va infrunta in turul patru pe americanca Lauren Davis, locul 38 WTA, care a trecut de Julia Goerges (Germania - 50 WTA), scor 6-1, 6-4.