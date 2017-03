Novak Djokovic, despre perioada pe care o traverseaza: "Mi-a revenit increderea"

"Castigarea Roland Garros-ului, in iunie anul trecut, pentru prima oara in cariera, a insemnat incoronarea a doi ani de rezultate consistente la cel mai inalt nivel, fiind un lucru magnific. Dar am consumat multe emotii si energie, asa ca am avut nevoie sa reflectez la anumite lucruri" -"Am fost nevoit sa-mi recapat motivatia si increderea in mine. Acum este mult mai bine. Dupa US Open am avut vreo doua luni in care nu ma recunosteam pe teren. In acest moment sunt mai bine plasat pentru a putea merge in directia cea buna. Sunt un alt jucator in 2017", a completatUrmatorul meci de la Indian Wells va un test important pentru Nole, sarbul urmand sa-l intalneasca pe Juan Martin del Potro. Djokovic a castigat de cinci ori in cariera competitia californiana incadrata in categoria Masters, aceasta performanta fiind un record pentru circuitul ATP.Djokerul are 12 titluri de Grand Slam castigate in cariera, fiind depasit in acest moment doar de trei nume: Roger Federer (18), Rafael Nadal si Pete Sampras (cate 14).Nadal la Monte Carlo (9), Roger Federer la Cincinnati (7), Djokovic la Miami (6), Andy Murray in Canada si Shanghai (cate 3).Novak Djokovic 30Rafael Nadal 28Roger Federer 24Andy Murray 14*Incepand din 19901 Roger Federer 331-98 (victorii/infrangeri)2 Rafael Nadal 318-703 Novak Djokovic 299-624 Andy Murray 210-765 Andre Agassi 209-73.