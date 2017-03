Ion Tiriac, despre protestele din ultima perioada din Romania: "Eu, intre hot si prost, prefer hotul"

Chestionat in legatura cu protestele din Piata Victoriei impotriva OUG 13, Ion Tiriac a avut o parere transanta: "Oamenii astia au autorizatia sa se uneasca asa si sa marsaluiasca? Oare nu sunt manati de la spate de cineva?"Nici aia (revolutionarii din anul 1989) nu aveau voie sa se adune, nici astia n-au voie sa se adune fara aprobarea primarului. Coruptie exista in toata lumea asta si la nivele de o mie de ori mai mari, nu la nivele de carnat. Eu, intre un hot si un prost, prefer hotul. Dupa hot mai ramane ceva. Dupa prost, nu mai ramane nimic" -"Ma intreaba oamenii: Mai, ce-i cu voi romanii? Voi sunteti sanatosi la cap? Avem alegeri, avem o coalitie la mai bine de 51%. Din ce am inteles, presedintele Romaniei nu a aprobat primul guvern. Nu stiu daca are el obligatia sa ne spuna de ce nu l-a aprobat. Insa pe al doilea l-a aprobat, iar dupa 10 zile iese cu cateva mii de oameni intr-o piata, acolo, si vor sa dea jos Guvernul care a stat 10 zile. Acum va intreb eu: De ce? Bineinteles ca Guvernul nu face ce doreste, ca dupa, trece pe la Parlament sa-i aprobe ceea ce doreste si are mai multe manete de control.Toti aceia care vin acolo cu pancarte tiparite bine. Oare nu este manat de la spate de cineva? Oamenii acestia au autorizatia sa se uneasca si sa marsaluiasca? Adica ei se aduna pentru ca nu sunt de acord cu cei care au votat in majoritate. Este asta democratie sau anarhie? Deocamdata au votat oamenii pentru astia. Lasati-i! Oamenii astia nu au voie sa fie acolo. Si ala care nu a votat deloc, nu are ce cauta in piata. Astia din Piata Victoriei sunt atat de departe de adevar de nici nu va dati seama. Hai sa-i lasam pe astia sa vedem ce-or face. Ca de fiecare data tot speram. Primul lucru pe care toata lumea si-l doreste sunt banii in visteria statului",

Duminica seara (n.r. 12 martie 2017), in jur de 2.000 de oameni au participat la un mars de protest fata de proiectul legii gratierii si fata de amendamentele depuse de senatorul PSD Serban Nicolae , care vizeaza gratierea pedepselor pentru cateva fapte de coruptie. Protestatarii s-au adunat in Piata Victoriei si au pornit in mars spre Parlament.