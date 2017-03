Indian Wells: Simona Halep vs Kristina Mladenovic se va disputa luni, nu inainte de ora 22:00

Meciul va fi in direct pe Digisport 2.Cap de serie numarul patru, Halep o va intalni pe Mladenovic (Franta - locul 26 WTA). Disputa celor doua va fi al doilea meci de pe "Terenul 3" si nu va incepe mai devreme de ora 22:00 (ora Romaniei).Daca va trece de Mladenovic, Simona va da in turul patru peste invingatoarea partidei dintre Julia Goerges (Germania - 50 WTA) si Lauren Davis (SUA - 38 WTA).De-a lungul timpului, Halep si Mladeonic s-au mai intalnit de trei ori, scorul fiindu-i favorabil sportivei din Franta: 2-1. Ultimul meci a avut loc in 2015, la Cincinnati, cand Halep a castigat, scor 7-5, 5-7, 6-4.