Un nou atac la adresa Mariei Sharapova: "Este o lipsa de respect fata de restul jucatoarelor si fata de WTA"

Maria Sharapova, care ispaseste o suspendare de 15 luni pentru un test pozitiv la meldonium la Australian Open 2016, va reveni pe terenul de tenis la turneul de la Stuttgart, acolo unde a primit un wild-card din partea organizatorilor.Turneul de la Stuttgart este programat intre 24 aprilie si 30 aprilie. "Masha" s-a impus la Stuttgart de trei ori la rand: 2012, 2013 si 2014."Regulile sunt incurcate. Sunt in favoarea celor care fac ce vor. Cred ca oricine merita o a doua sansa, dar in acelasi timp cred ca daca un jucator este supendat pentru dopaj, trebuie sa o ia de jos si sa se lupte pentru a ajunge in top. Cred ca este indoielnic ca un jucator care este suspendat, indiferent de cine e, sa joace la un turneu in acea saptamana (n.r. turneul incepe pe 24 aprilie, iar suspendarea rusoaicei expira pe 26). Este o lipsa de respect fata de restul jucatoarelor si fata de WTA", a spus Wozniacki, potrivit BBC, citat de gsp.De asemenea, Maria Sharapova a primit wild-card-uri si pentru turneele de la Madrid si Roma.In ultimul timp, Jo-Wilfred Tsonga, Nick Kyrgios, Garbine Muguruza sau Andy Murray au oferit declaratii in care o ataca pe Sharapova, avand in vedere ca a primit mai multe invitatii pentru a participa la turnee.Andy Murray, liderul ATP, a declarat ca nu este de acord ca jucatorii prinsi ca au trisat sa primeasca invitatii, deoarece, considera el, acestia trebuie sa munceasca pentru a reveni in top.Pe de alta parte, Simona Halep este convinsa ca Maria Sharapova ar reveni in topul tenisului feminin si fara sa primeasca wildcard-uri: "In opinia mea, ea poate primi wildcard-uri pentru ca a fost numarul 1 mondial, este campioana de Grand Slam, dar cred ca si daca nu va primi ar reveni cu usurinta", a spus numarul 4 WTA.