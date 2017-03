Indian Wells: Irina Camelia Begu va juca in noaptea de duminica spre luni

Disputa dintre Begu si Pliskova va fi a patra de pe terenul doi, dupa o intalnire de simplu feminin si doua de pe tabloul masculin. Cel mai probabil partida va incepe in jurul orei 03.00.Begu si Pliskova s-au mai intalnit o singura data, in 2011, la turneul de la Tokyo. Romanca s-a impus cu 1-6, 6-3, 6-4.Tot in turul trei la Indian Wells s-a calificat si Simona Halep , care a trecut de croata Donna Vekic si va juca in compania frantuzoaicei Kristina Mladenovic (locul 26 WTA).