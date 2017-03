VIDEO Indian Wells: Surpriza de proportii - Andy Murray, eliminat in turul doi de numarul 129 mondial

Vasek Pospisil a obtinut prima sa victorie in meciurile cu Andy Murray. Precedentele patru intalniri au fost castigate de liderul mondial. Ultima intalnire dintre cei doi jucatori data din 2015, cand britanicul s-a impus in sferturile turneului de la Wimbledon, scor 6-4, 7-5, 6-4.Pentru a ajunge pe tabloul principal de la Indian Wells, Pospisil a trecut de americanul Mitchell Krueger (locul 193 ATP) si de Rajeev Ram (SUA, locul 179 ATP). In primul tur, jucatorul in varsta de 26 de ani l-a invins pe Yen-Hsun Lu (Taiwan, locul 65 ATP).In turul urmator, Pospisil se va duela cu sarbul Dusan Lajovic (locul 106 ATP), care a trecut de spaniolul Feliciano Lopez (cap de serie 30), scor 6-2, 4-6, 7-6(2).Asi: 3-5Duble greseli: 7-2Puncte castigate cu primul serviciu: 30/45 (67%)-34/48 (71%)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 11/27 (41%)-8/23 (35%)Puncte de break castigate: 3/5 (60%)-4/10 (40%)Total puncte castigate: 70/143 (49%)-73/143 (51%).Vasek Pospisil - 1-Andy Murray 6-4 7-6(5)11-David Goffin - Karen Khachanov 6-4 3-6 6-320-John Isner - Mikhail Kukushkin 7-6(0) 7-6(6)Yoshihito Nishioka - 19-Ivo Karlovic 6-4 6-38-Dominic Thiem - Jeremy Chardy 6-2 6-427-Pablo Cuevas - Martin Klizan 7-6(3) 7-6(5)3-Stan Wawrinka - Paolo Lorenzi 6-3 6-422-Albert Ramos - Damir Dzumhur 6-4 5-7 7-516-Roberto Bautista - Adrian Mannarino 7-5 6-210-Gael Monfils - Darian King 3-6 6-0 6-129-Mischa Zverev - Joao Sousa 6-4 6-3Dusan Lajovic - 30-Feliciano Lopez 6-2 4-6 7-6(2)13-Tomas Berdych - Bjorn Fratangelo 7-6(4) 6-428-Philipp Kohlschreiber - Alexandr Dolgopolov 6-7(3) 1-1 (abandon Dolgopolov)21-Pablo Carreno - Peter Gojowczyk 7-5 6-2Fabio Fognini - 7-Jo-Wilfried Tsonga 7-6(4) 3-6 6-4