​Indian Wells: Simona Halep, in turul trei al competitiei californiene

In urma acestui rezultat, scorul intalnirilor directe a devenit 2-0 in favoarea jucatoarei noastre. Halep o mai invinsese pe Vekic in 2013, in turul al doilea la US Open, cu 6-2, 6-1.In faza urmatoare, Simona Halep o va infrunta pe sportiva franceza Kristina Mladenovic (locul 26 WTA), care a castigat partida cu Annika Beck (Germania, locul 61 WTA) scor 6-0, 7-5.Halep si Mladenovic s-au mai intalnit de trei ori pana acum, jucatoarea franceza impunandu-se de doua ori. Primele doua partide au fost castigate de Mladenovic, in 2014 la Paris, scor 7-6 (1), 6-4, si in 2015 la Birmingham, scor 2-6, 6-0, 7-6 (4). Ultimul meci dintre cele doua jucatoare a avut loc in 2015, la Cincinnati, cand Halep s-a impus cu 7-5, 5-7, 6-4.Pentru calificarea in turul trei, Halep va primi un cec de 41.350 dolari si 65 de puncte WTA.Halep s-a aflat la primul sau meci dupa o luna de pauza, cauzata de o accidentare la genunchi. Ultima partida disputata a fost in optimile turneului de la Sankt Petersburg: victorie cu Ana Konjuh, scor 6-4, 7-6 (2). Halep a abandonat inaintea confruntarii cu Natalia Vikhlyantseva."A fost un prim set greu, am avut patru saptamani de pauza, multumesc antrenorului pentru sfaturi, sunt bucuroasa ca am reusit sa castig. Aici ma simt ca acasa, mereu am avut sprijin de la fanii romani, cred ca voi mai putea castiga si alte meciuri datorita lor", a declarat Halep la finalul meciului cu Vekic, potrivit News.ro.Asi: 2-2Duble greseli: 2-9Puncte castigate cu primul serviciu: 18/29 (62%)-16/28 (57%)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 8/18 (44%)-9/32 (28%)Puncte de break castigate: 7/9 (78%)-3/4 (75%)Total puncte castigate: 61/107 (57%)-46/107 (43%)Castigatoare a competitiei in 2015, Simona Halep s-a oprit la editia de anul trecut in sferturi, acolo unde a fost invinsa de Serena Williams.28-Kristina Mladenovic - Annika Beck 6-0 7-59-Madison Keys - Mariana Duque 6-1 7-5Naomi Osaka - 30-Zhang Shuai 6-4 6-2Katerina Siniakova - 23-Carla Suarez Navarro 6-3 7-513-Caroline Wozniacki - Magda Linette 6-3 6-0Pauline Parmentier - 27-Yulia Putintseva 6-2 6-32-Angelique Kerber - Andrea Petkovic 6-2 6-1Lauren Davis - 22-Anastasija Sevastova 7-5 6-314-Elena Vesnina - Shelby Rogers 6-4 7-525-Timea Babos - Varvara Lepchenko 4-6 7-6(2) 6-24-Simona Halep - Donna Vekic 6-4 6-112-Venus Williams - Jelena Jankovic 1-6 7-6(5) 6-16-Agnieszka Radwanska - Sara Sorribes Tormo 6-3 6-4Julia Goerges - 16-Samantha Stosur 4-6 6-4 6-4Peng Shuai - 31-Ana Konjuh 6-4 6-2.