Indian Wells: Florin Mergea s-a calificat in turul al doilea al probei de dublu

Mergea si Qureshi au trecut in primul tur de cuplul Ivan Dodig/Marcel Granollers (Croatia/Spania), cap de serie 7, scor 2-6, 6-3, 10-4, intr-o ora si 16 minute.In faza urmatoare, cei doi vor intalni perechea care se va impune in meciul Gilles Muller/Sam Querrey (Luxemburg/SUA) - Juan Martin Del Potro/Leander Paes (Argentina/India).Sambata joaca in primul tur la dublu masculin si Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer, cu echipa croata Marin Cilic /Nikola Mektic.Premiul pentru participarea in runda secunda pe tabloul de dublu este de 25.320 de dolari si 90 de puncte. Invinsii din primul tur primesc 13.550 de dolari.