Indian Wells: Simona Halep, Horia Tecau si Florin Mergea vor evolua in noaptea de sambata spre duminica

Meciul dintre Simona Halep si Donna Vekic este al patrulea de pe terenul doi si se va disputa in jurul orei 03.00 (ora Romaniei). Inaintea acestei partide vor avea loc trei intalniri de pe tabloul masculin, cu incepere de la ora 21.00.Simona Halep si Donna Vekic s-au mai intalnit o singura data, in 2013 in turul doi la US Open, cand romanca s-a impus cu scorul de 6-2, 6-1.In primul tur la dublu masculin, perechea Florin Mergea /Aisam-Ul-Haq Qureshi (Romania/Pakistan) va evolua de la ora 21.00, in primul meci de pe terenul cinci, cu echipa Ivan Dodig/Marcel Granollers (Croatia/Spania), favorita numarul 7.Tot in primul tur la dublu masculin, Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer vor juca, in al doilea meci de pe terenul 9, cu echipa croata Marin Cilic /Nikola Mektic, informeaza News.ro.