Monica Niculescu, învinsă în turul al doilea la Indian Wells (WTA)

Niculescu (29 ani, 45 WTA) s-a inclinat dupa o ora si 48 de minute in fata numarului 16 mondial, la capatul unui meci in care ambele jucatoare au gresit mult, mai ales pe propriul serviciu. De fapt singurul procentaj peste 50 de procente l-a avut Bacsinsky, pe serviciul al doilea.

Cele doua sunt la egalitate la meciurile directe, 4-4, dar elvetianca s-a impus in ultimele trei confruntari, precedentele victorii fiind cu 1-6, 7-5, 6-2 in 2015, in optimi la Wimbledon, si anul trecut, la acelasi turneu, in runda a doua, cu 4-6, 6-2, 6-1.

Romanca va primi un cec de 22.325 dolari si 35 de puncte WTA pentru evolutia de la simplu.

In turul al doilea va mai juca vineri Irina Begu, cap de serie numarul 29, impotriva americancei Louise Chirico.

Simona Halep, a patra favorita a turneului (pe care l-a castigat in 2015, n. red.), va juca si ea direct in turul al doilea, sambata, cu croata Dona Vekic.